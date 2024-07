O naší majitelce

Za vznikem značky Inca Collagen stojí silná a energická žena Romana Ljubasová, která je vystudovaná zdravotní sestra

Příběh Inca Collagenu vznikl víceméně spontánně na mé dovolené. Jak to většinou na dovolených bývá, občas se spálené pokožce nevyhneme, a tak mé kroky vedly do lékárny, ve které mi doporučili kolagenový přípravek pro mou sluncem políbenou pokožku. Samozřejmě, že jsem jako bývalá zdravotní sestra, věděla o důležitosti kolagenu pro lidské tělo, ale víte, jak to je. Zatímco si myslíte, že ho nepotřebujete, tak je vše v pořádku. Tehdy se ve mně zrodila myšlenka, jak vytvořit něco, co bude skutečně pomáhat. Přesedlala jsem z právnické kariéry a vrátila se zpět ke zdravotnictví a pomoci lidem. Věřte či ne, v dané chvíli se pro mě kruh uzavřel a našla jsem smysl a radost v pomoci lidem prostřednictvím Inca Collagenu. A tak už 9 let je Inca Collagen odpovědí na mnoho estetických, ale i zdravotních problémů.